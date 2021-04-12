Ветераны ВОВ и ликвидаторы Чернобыльской аварии смогут получать справки через egov

Справка выдается в течение 5 минут при наличии сведений.

Министерство обороны РК разработало Правила оказания государственной услуги "Выдача справок лицам, имеющим льготы (ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий на территории других государств и участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции)", передает zakon.kz.

Правила предусматривают оказание гражданам государственной услуги по выдаче справок лицам, имеющим льготы (ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий на территории других государств и участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции).

Эта услуга оказывается местными органами военного управления через управления и отделы по делам обороны.

Прием заявления на оказание государственной услуги осуществляется через веб-портал "электронного правительства" (egov.kz) и абонентского устройства сотовой связи.

Обработка запроса осуществляется в интеграционном шлюзе автоматизированной системы мобилизационных ресурсов Министерства обороны (ИШ) в течении 5 минут при наличии сведений и выдается справка в форме электронного документа подписанного ЭЦП услугодателя, - указывается в документе.

При этом отказать в услуге могут в случаях: установления недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, или данных (сведений), содержащихся в них;несоответствия услугополучателя или представленных материалов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленными настоящими Правилами;

установления недостоверности документов, представленных услугополучателем для получения государственной услуги, или данных (сведений), содержащихся в них;несоответствия услугополучателя или представленных материалов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленными настоящими Правилами; при отсутствии запрошенной информации и необходимых сведений в ИШ МО.

Полностью документ можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 26 апреля.

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