Национальный центр искусств открылся в Костанайской области

Подобные центры будут открыты в других районах области.

В городе Тобол в рамках 30-летия независимости и программы "Рухани жаңғыру" открылся Национальный центр искусств "Шанырак" по инициативе областного центра самодеятельного народного творчества, киновидеофонда, сообщает zakon.kz.

Центр находится в Доме культуры "Алтын дән". Это первый подобный проект реализованный в регионе.

Новый центр призван объединить в Костанайской области любителей казахского национального искусства, оказать им духовную поддержку. В задачу "Шанырака" входит популяризация достижений творчества традиционных певцов, жыршы-термеши, кюйши и ремесленников.

Центр "Шаңырақ" намерен от имени нашего региона инициировать участие в международных, республиканских, областных конкурсах национального искусства, оказывать всестороннюю поддержку, проводить различные творческие сборы. У нас есть специально разработанный план. В городских и районных Домах культуры открыты двери для наших коллег, работающих в направлении традиционного искусства. Они смогут посетить этот центр и принять участие в мастер-классах квалифицированных специалистов, - рассказала руководитель нового центра Айгерим Кошкенбаева.

В церемонии открытия приняли участие руководитель областного управления культуры Ерлан Калмаков, заместитель акима Костанайского района Ибрагим Бекмухамедов, представители интеллигенции, известные в регионе артисты.

За четыре года реализации программы "Рухани жаңғыру" было проделано много добрых дел и реализовано много проектов. В регионе активизируется работа по его пропаганде и выходит на новый уровень. У него яркие примеры, реальные проявления. Традиционно мы провели республиканский конкурс домбристов имени Сагын Жалмышева, традиционный конкурс певцов имени Нуржана Наушабаева. У нас есть большой план. Такие проекты, безусловно, будут способствовать популяризации различных сфер национального искусства в регионе, приобщению подрастающего поколения. Этот проект должен быть долгим, в нем должны участвовать все мы. Пусть в "Шаныраке" царит радость, процветает национальное искусство!- сказал в приветственном слове Ерлан Калмаков.

Причину размещения "Шанырака" в Доме культуры Тобола, который объединяет артистов региона, объяснил директор областного центра самодеятельного народного творчества и кинофестиваля Дамер Калкаев.

Тобол, во-первых, находится рядом с областным центром. Во-вторых, здесь хорошо развивается национальное искусство, много достижений. Есть свои ансамбли, своя самодеятельность. Поэтому, когда мы задумались о создании такой среды, наш выбор пал на Дом культуры "Алтын дән". Выражаем благодарность областному управлению культуры, руководству района и коллективу Дома культуры, которые поддержали эту идею,- сказал Калкаев.

По словам организаторов, в будущем подобные центры будут открыты в других районах области, тем самым национальное искусство выйдет на новый уровень.

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