Какая погода будет 14 апреля в Казахстане 

Местами ожидаются туман, усиление ветра.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 14 апреля, сообщает zakon.kz.

Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием обширного антициклона, с связи с чем на большей части страны сохранится погода без осадков. Лишь на юге и юго-западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь с грозой. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе – пыльная буря, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.

В Мангистауской, Атырауской областях днем местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской областях, в районе Жаланашколя Алматинской области местами усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области местами – туман.

В Акмолинской, Костанайской, ночью Павлодарской областях ожидается туман. В Северо-Казахстанской области местами туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами – туман.

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