218 "слепых" зон покрыли интернетом в Алматы

Интернет стал первой необходимостью для населения мегаполиса.

В четырех микрорайонах города Алматы скорость интернета будет достигать 90 Мбит/сек. Об этом на онлайн-брифинге региональной службы коммуникаций рассказал руководитель Управления цифровизации Баян Конирбаев, передает zakon.kz.

По его словам, за прошлый год покрыто 218 "слепых" зон, где некогда отсутствовали интернет и связь.

Кроме этого, проработано решение по подключению к фиксированному доступу к интернету (FWA) до 90 Мбит/сек в четырех микрорайонах Алматы:

Алгабас (Алатауский район);

Альмерек (Турксибский район);

Нуршашкан (Турксибский район);

Таусамалы (Наурызбайский район) до конца сентября 2021 года на первом этапе.

Также на втором этапе - до II квартала 2022 года будет подключено еще четыре новых микрорайона.

Баян Конирбаев добавил, что интернет стал первой необходимостью для населения мегаполиса. В этой связи работа в данном направлении продолжается.

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