NASA поблагодарило Казахстан

Запись была размещена в соцсети.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало пост в соцсети, в котором выразило благодарность Казахстану, сообщает zakon.kz.

Сегодня мы отмечаем Международный день полета человека в космос! В этом году мы также отмечаем 30-летие дружбы между США и Казахстаном. Мы признаем, что Казахстан играет решающую роль в освоении космоса и является воротами в космос для десятков миссий NASA, - говорится в сообщении посольства США в Казахстане в Twitter.

В свою очередь на официальной странице NASA в Twitter был размещен ответ на публикацию посольства.

Это важное партнерство с Казахстаном помогло осуществить мечты, став стартовой площадкой для орбитальной лаборатории человечества NASA. С Международным днем полета человека в космос! - говорится в сообщении космического агентства США.

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