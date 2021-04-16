Какие фото и данные нельзя выкладывать в соцсети

Можно избежать рисков.

Современные пользователи, сами того не подозревая, рассказывают о себе посторонним людям слишком много, передает zakon.kz.

Некоторые фото, публикуемые нами в Instagram и Facebook, могут запросто доставить немало проблем.

Сегодня можно даже не спрашивать у человека, какая у него зарплата. Достаточно посмотреть его Instagram или Facebook, где можно легко узнать по фото, на какой машине он ездит, в каком доме живет, и сделать вывод о его заработке. Вы выложили фото из ресторана, где встретились с друзьями, снимок еды, которую заказали, кадры из отпуска, хвастаетесь покупками, и любой желающий на основании этих данных, которые человек сам выставляет на публику, может сделать вывод об уровне его дохода и круге общения, – заявил президент Интернет ассоциации Казахстана Шавкат Сабиров в интервью Деловому Казахстану.

Специалист советует перед тем как опубликовать какое-либо фото в Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, ответить всего лишь на один простой вопрос: можете ли вы себе позволить публиковать фото членов семьи? Если да, то круг людей, которые знают о вас все, становится шире.

К примеру, я лично никогда не публикую фото членов своей семьи, у меня круг меньше, никогда не публикую фотографии своего дома, у меня круг еще меньше, ставлю фотографии только с работы, круг становится еще меньше у меня. Чем меньше личной информации мы сами будем размещать в социальных сетях, тем безопаснее нам будет жить, – заключил Шавкат Сабиров.

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