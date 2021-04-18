В пример врач привел антибактериальные препараты, которые очень часто применяют по совету знакомых.

Врач общей практики Европейского Медицинского Центра Мохамед Али Вуада рассказал, какие лекарства опасно принимать без назначения, передает zakon.kz.

Агентству "Прайм" он рассказал, почему не стоит заниматься самолечением - "назначать" себе лекарства без консультации с доктором "с помощью интернета", и чем это может быть опасно.

Кому-то это действительно удается, но крайне редко. Чаще всего люди ошибаются в выборе препаратов. В лучшем случае их прием будет просто бессмысленным, в худшем - нанесет организму вред. Мохамед Али Вуада

В пример он привел антибактериальные препараты, которые очень часто применяют по совету знакомых.

Безусловно, так делать категорически не рекомендуется, - предупредил врач.

Он назвал две главные причины, по которым этого не стоит делать:

у вас могут быть хронические заболевания, при которых противопоказано принимать те или иные лекарственные средства;

лекарства могут вызывать аллергические реакции.

Более того, микробы, которые есть в нашем организме, приобретают определенную резистентность (устойчивость), если пользоваться антибактериальными средствами бесконтрольно. Такой подход очень опасен, поскольку может возникнуть мультирезистентность, и в дальнейшем лечить пациента будет попросту нечем. Мохамед Али Вуада

Ряд препаратов, как отметил врач, нельзя применять при беременности или в период кормления. Некоторые лекарства нельзя принимать совместно, так как они могут блокировать или, наоборот, усиливать эффект друг от друга. Поэтому в любом случае консультация врача "крайне необходима".

Также, по словам специалиста, нередки случаи, когда люди прибегают к "народным" методам лечения. Их действие никак не доказано. Очень часто люди используют без назначения врача гипотензивные средства - препараты от повышенного артериального давления.

Принимать их бессистемно и ситуативно нельзя - это приводит к тому, что, заглушая симптомы, человек долгое время остается необследованным, и его проблема лишь усугубляется. Лечение гипертензии обязательно должно назначаться на основе результатов обследования, быть систематическим и регулярным. Мохамед Али Вуада

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