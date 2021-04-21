Директоров школ будут наказывать за плохие условия обучения для особенных детей

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В Казахстане более 162 тыс. детей с особыми образовательными потребностями.
Депутаты Мажилиса одобрили поправки в законопроект по вопросам инклюзивного образования, передает корреспондент zakon.kz.
Как отметила депутат Мажилиса Жанат Омарбекова, документ был разработан в целях реализации Послания главы государства в части обеспечения лиц с инвалидностью на получение образования без дискриминации.
По ее словам, сейчас в стране более 162 тыс. детей с особыми образовательными потребностями или 2,7% от общего числа детей требуют особого подхода к образовательному процессу.
Проектом закона предусматривается установление государственных гарантий в области образования в части обеспечения лиц с особыми образовательными потребностями, условиями для их самосовершенствования и продолжения обучения в течение всей жизни на всех уровнях образования, - говорится в заключении Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса.
Кроме того, законопроект включает поправки в части формирования службы психолого-педагогического сопровождения, регламентацию создания специальных условий по психолого-педагогической поддержке детей с особыми образовательными потребностями. Включение норм, обеспечивающих вариативность, гибкость учебных программ, в зависимости от особенностей развития обучающегося.
Законопроектом будет установлена ответственность руководителя организации образования за нарушение правил приема и несоздание специальных условий, предусмотренных законодательством для детей с особыми образовательными потребностями, - отметили в комитете.
В ходе работы над законопроектом депутатами также были внесены поправки, направленные на дополнение компетенции уполномоченного органа в области образования на разработку и утверждение правил размещения государственного образовательного заказа на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с ограниченными возможностями.
В целом законопроектом вносятся изменения и дополнения в законы "Об образовании", "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями", "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан" и "О правах ребенка в Республике Казахстан".
Тамила Языкова, Нур-Султан
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