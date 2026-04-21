Сколько "особенных" детей проживает в Казахстане

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 21 апреля 2026 года на заседании правительства озвучила статистические данные по детям с особыми образовательными потребностями, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, в настоящее время в Казахстане проживают 6,9 млн детей в возрасте от 0 до 18 лет, что составляет 34% населения страны. За последнее десятилетие численность детей увеличилась на 1,5 млн.

"На начало 2025-2026 учебного года в стране зарегистрировано более 237 тыс. детей с особыми образовательными потребностями, из них 70 тыс. – дошкольного возраста и 165 тыс. – школьного возраста", – сообщила Сулейменова.

Она заверила, что 213,7 тыс. детей данной категории, или 90% от общего числа, охвачены специальной психолого-педагогической поддержкой. Более 96 тыс. детей обучаются в условиях инклюзии в общеобразовательных организациях.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в стране не все "особенные" дети охвачены образованием и инклюзивными условиями.