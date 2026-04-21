Общество

Сколько "особенных" детей проживает в Казахстане

Фото: pexels
Министр просвещения Жулдыз Сулейменова 21 апреля 2026 года на заседании правительства озвучила статистические данные по детям с особыми образовательными потребностями, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее данным, в настоящее время в Казахстане проживают 6,9 млн детей в возрасте от 0 до 18 лет, что составляет 34% населения страны. За последнее десятилетие численность детей увеличилась на 1,5 млн.

"На начало 2025-2026 учебного года в стране зарегистрировано более 237 тыс. детей с особыми образовательными потребностями, из них 70 тыс. – дошкольного возраста и 165 тыс. – школьного возраста", – сообщила Сулейменова.

Она заверила, что 213,7 тыс. детей данной категории, или 90% от общего числа, охвачены специальной психолого-педагогической поддержкой. Более 96 тыс. детей обучаются в условиях инклюзии в общеобразовательных организациях.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в стране не все "особенные" дети охвачены образованием и инклюзивными условиями.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
На поддержку школьников в Казахстане направили 25 млрд тенге
11:34, 27 января 2026
На поддержку школьников в Казахстане направили 25 млрд тенге
Бектенов о работе акиматов: Не все "особенные" дети охвачены образованием и инклюзивными условиями
11:44, Сегодня
Бектенов о работе акиматов: Не все "особенные" дети охвачены образованием и инклюзивными условиями
В Минпросвещения пояснили, на что предусмотрены 1,3 трлн тенге в рамках концепции "Дети Казахстана"
12:06, 27 января 2026
В Минпросвещения пояснили, на что предусмотрены 1,3 трлн тенге в рамках концепции "Дети Казахстана"
Последние
Популярные
Читайте также
Известный футбольный комментатор стал руководителем в команде КПЛ
13:40, Сегодня
Известный футбольный комментатор стал руководителем в команде КПЛ
"Она готова": мировой теннис "анонсировал" участие Елены Рыбакиной в Мадриде
13:26, Сегодня
"Она готова": мировой теннис "анонсировал" участие Елены Рыбакиной в Мадриде
Ветеран казахстанского тенниса одержал волевую победу над россиянином в Южной Корее
13:12, Сегодня
Ветеран казахстанского тенниса одержал волевую победу над россиянином в Южной Корее
Казахстан понёс четвёртую потерю на международном турнире в Шымкенте
13:06, Сегодня
Казахстан понёс четвёртую потерю на международном турнире в Шымкенте
