России и Беларуси нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы - Песков

По словам пресс-секретаря Путина, уязвимость Беларуси усиливает внешнюю опасность для России, и наоборот.

По словам пресс-секретаря президента России, уязвимость Беларуси усиливает внешнюю опасность для России, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Мы и по отдельности - Беларусь и Россия, и вместе являемся постоянной целью и объектами нападок со стороны других стран. Нам просто нужно привыкнуть жить в состоянии внешней угрозы, состоянии, когда внешняя окружающая среда агрессивна, враждебна и недружелюбна, - сказал Дмитрий Песков в программе "Понятная политика. Плюс" на телеканале "Беларусь 1".

Песков добавил, что "уязвимость или Москвы, или Минска усиливает опасность для второй страны".

Он обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании российскому парламенту в среду уделил ситуации в Беларуси достаточно большое внимание.

Именно этим, пояснил Песков, глава государства решил продемонстрировать то, как другие страны могут проявлять свою враждебную политику.

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