Как кофе влияет на работу мозга, рассказали ученые

Участникам для оценки активности мозговых связей проводилась функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ), также оценивались показатели стресса, тревоги и депрессии.

Исследователям впервые удалось подробно описать функциональные изменения, происходящие в мозге людей, которые регулярно пьют кофе, сообщает zakon.kz.

Выяснилось, что кофеин укрепляет связи между различными отделами мозга, что способствует повышению внимания, сосредоточенности, улучшению памяти и когнитивных функций. Соответствующая научная работа опубликована в журнале Molecular Psychiatry.

В исследовании, проведенном сотрудниками медицинского факультета Университета Минью (Португалия) и Орхусского университета (Дания) приняли участие добровольцы, которые не употребляли этот напиток, а также те, кто его регулярно пил.

В первую группу вошли 24 человека, во вторую – 31. Участникам для оценки активности мозговых связей проводилась функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ), также оценивались показатели стресса, тревоги и депрессии.

Это первый случай, когда влияние регулярного употребления кофе на сеть мозга изучено на таком уровне детализации. Эти результаты, по крайней мере частично, помогли объяснить на механистическом уровне некоторые эффекты кофе, отмечаемые в существующих исследованиях, такие как улучшение контроля моторики, бдительности и памяти, а также повышение способностей к обучению. профессор университета Минью руководитель исследования Нуно Соуза

Отмечается, что улучшение когнитивных способностей было зафиксировано и во второй группе, после того как участники выпивали хотя бы одну кружку кофе. Поэтому эксперты сделали вывод, что влияние кофеина носит временный характер.

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