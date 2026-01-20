#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Ученые выяснили, что негативно сказывается на работе мозга

Исследование мозга человека, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 19:21 Фото: freepik
Не вся сидячая активность одинаково влияет на мозг. Исследователи выяснили, что просмотр телевизора ухудшает память и когнитивные навыки. А вот чтение, карточные игры, головоломки и работа за компьютером, наоборот, улучшает мозговую активность, сообщает Zakon.kz.

Международная группа ученых под руководством специалистов Университета Квинсленда проанализировала данные более чем миллиона человек среднего возраста и пожилых из 30 стран, сравнив разные виды сидячих занятий с показателями памяти, внимания и мышления. Результаты исследования опубликовали в Journal of Alzheimer's Disease.

Авторы отмечают, что обычно медики советуют просто "меньше сидеть", не делая различий между видами сидячей активности. Однако результаты показывают: важно не только, сколько времени человек сидит, но и чем он в этот момент занят. Умственные занятия лучше влияют на память и когнитивные функции.

Исследователи подчеркивают, что речь не идет о замене физической активности сидением. Движение очень важно для здоровья. Но в те часы, когда избежать сидячего положения невозможно, выбор более интеллектуально активных занятий – например, чтения вместо просмотра телевизора – может помочь поддерживать здоровье мозга и уменьшить риск снижения когнитивных функций с возрастом.

Ранее Zakon.kz писал про скрытую причину ухудшения работы мозга.

Фото Денис Брагин
Денис Брагин
