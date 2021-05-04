Уроженец Казахстана вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых бойцов в истории

По подсчетам британских СМИ, Владимир Кличко за карьеру заработал 65 млн фунтов.

Уроженец Казахстана Владимир Кличко вошел в десятку самых высокооплачиваемых бойцов в истории, передает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко, по подсчетам британских СМИ, за карьеру заработал 65 млн фунтов. Это 9-10 место в истории спорта.

Также сообщается, что соседом Кличко-младшего по рейтингу стал Энтони Джошуа - его последний соперник в карьере.

Самым высокооплачиваемым бойцом в истории стал Флойд Мейвезер (235 млн фунтов), следом расположились Джордж Форман (215), Мэнни Пакьяо (160), Оскар Де Ла Хойя (145), Леннокс Льюис (100), Сауль Альварес (100), Конор МакГрегор (85) и Шугар Рэй Леонард (85).

Владимир Кличко родился в 1976 году в Семипалатинске (сейчас - Семей), а в 1985 году семья переехала в Украину.

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