Врач рассказал о влиянии смартфонов на сон

Просыпаясь ночью, не стоит брать телефон и проверять время, так как это тоже возбуждает нервную систему.

Врач-сомнолог рассказал о влиянии смартфонов на сон, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Прайм".

По его словам, не стоит использовать гаджеты за час–два до сна, так как это возбуждает нервную систему.

Гаджеты с собой в постель брать не следует. Все посторонние дела — просмотр телевизора, даже чтение с листа — все должно быть вне постели. Кровать должна использоваться только для сна, — отметил Максим Новиков .

Новиков добавил, что, просыпаясь ночью, не стоит брать телефон и проверять время, так как это тоже возбуждает нервную систему, а яркий свет от экрана разрушает мелатонин.

Специалист посоветовал отказаться от умных гаджетов, которые якобы определяют фазы сна, поскольку их достоверность еще не доказана, а на практике "приборы демонстрируют противоречивые результаты, не совпадающими с реальной картиной".

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