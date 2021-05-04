Как выглядит матрица оценки эпидситуации после праздников в Казахстане

Приложение zakon.kz
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В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 мая, передает zakon.kz.
В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области. ⠀В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Мангистауская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.
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