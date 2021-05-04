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Как выглядит матрица оценки эпидситуации после праздников в Казахстане

Фото: zakon.kz 4 мая 2021, 09:35

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 4 мая, передает zakon.kz.

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская области. ⠀В "желтой" зоне: Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Мангистауская области.

В "зеленой" зоне: Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.

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