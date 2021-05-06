Врачи прокомментировали информацию о смерти алматинца после вакцины от коронавируса

По предварительной информации, причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

В социальных сетях появилась информация о смерти жителя Алматы Бахытжана Нуртазина якобы после получения прививки от коронавируса. В Управлении общественного здоровья города выразили соболезнования родственникам покойного и разъяснили ситуацию, передает zakon.kz.

Согласно информации о том, что якобы причиной летального исхода стала вакцинация, Управление общественного здоровья города сообщает следующее. Гражданин Нуртазин Б., 1979 г.р., обратился 12 апреля т.г. в поликлинику для получения первой дозы вакцины против коронавирусной инфекции. Процедура прошла согласно протоколу. После вакцинации Нуртазин Б. наблюдался в течение 30 минут, о жалобах не сообщал. Через 21 день получил второй компонент вакцины. При осмотре врача состояние было удовлетворительным, наблюдался в течение 30 минут, после процедуры вакцинации Нуртазин Б. ушел домой. Ухудшение состояния произошло дома. Смерть наступила до приезда скорой помощи, - сказано в комментарии.

По предварительной информации, причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Для выяснения причин смерти идет расследование, начата судмедэкспертиза. Результаты будут сообщены дополнительно, окончательный диагноз будет после гистологического исследования, - резюмировали в УОЗ.

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