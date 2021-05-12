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COVID-19 подтвердился у 1811 человек за сутки в Казахстане

Фото: DW 12 мая 2021, 08:03

Всего в стране подтвержден 348 308 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1811 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 348 308 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 310,
  • в городе Алматы – 391,
  • в городе Шымкенте – 69,
  • в Акмолинской области – 92,
  • в Актюбинской области – 50,
  • в Алматинской области – 162,
  • в Атырауской области – 70,
  • в ВКО – 91,
  • в Жамбылской области – 36,
  • в ЗКО – 94,
  • в Карагандинской области – 200,
  • в Костанайской области – 25,
  • в Кызылординской области – 28,
  • в Мангистауской области – 41,
  • в Павлодарской области –111,
  • в СКО – 15,
  • в Туркестанской области – 26.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2816 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 389,
  • в городе Алматы - 699,
  • в городе Шымкенте - 73,
  • в Акмолинской области- 157,
  • в Актюбинской области - 149,
  • в Алматинской области - 263,
  • в Атырауской области - 90,
  • в ВКО - 77,
  • в Жамбылской области - 89,
  • в ЗКО - 148,
  • в Карагандинской области - 393,
  • в Костанайской области - 46,
  • в Кызылординской области - 73,
  • в Мангистауской области - 41,
  • в Павлодарской области - 81,
  • в СКО - 22,
  • в Туркестанской области - 25.
  • Всего в стране выздоровело 304 673 человека от COVID-19

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