COVID-19 подтвердился у 1811 человек за сутки в Казахстане

Всего в стране подтвержден 348 308 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1811 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 348 308 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 310,

в городе Алматы – 391,

в городе Шымкенте – 69,

в Акмолинской области – 92,

в Актюбинской области – 50,

в Алматинской области – 162,

в Атырауской области – 70,

в ВКО – 91,

в Жамбылской области – 36,

в ЗКО – 94,

в Карагандинской области – 200,

в Костанайской области – 25,

в Кызылординской области – 28,

в Мангистауской области – 41,

в Павлодарской области –111,

в СКО – 15,

в Туркестанской области – 26.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2816 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 389,

в городе Алматы - 699,

в городе Шымкенте - 73,

в Акмолинской области- 157,

в Актюбинской области - 149,

в Алматинской области - 263,

в Атырауской области - 90,

в ВКО - 77,

в Жамбылской области - 89,

в ЗКО - 148,

в Карагандинской области - 393,

в Костанайской области - 46,

в Кызылординской области - 73,

в Мангистауской области - 41,

в Павлодарской области - 81,

в СКО - 22,

в Туркестанской области - 25.

Всего в стране выздоровело 304 673 человека от COVID-19

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