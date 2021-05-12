COVID-19 подтвердился у 1811 человек за сутки в Казахстане

Всего в стране подтвержден 348 308 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 11 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1811 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 348 308 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 310,
- в городе Алматы – 391,
- в городе Шымкенте – 69,
- в Акмолинской области – 92,
- в Актюбинской области – 50,
- в Алматинской области – 162,
- в Атырауской области – 70,
- в ВКО – 91,
- в Жамбылской области – 36,
- в ЗКО – 94,
- в Карагандинской области – 200,
- в Костанайской области – 25,
- в Кызылординской области – 28,
- в Мангистауской области – 41,
- в Павлодарской области –111,
- в СКО – 15,
- в Туркестанской области – 26.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2816 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 389,
- в городе Алматы - 699,
- в городе Шымкенте - 73,
- в Акмолинской области- 157,
- в Актюбинской области - 149,
- в Алматинской области - 263,
- в Атырауской области - 90,
- в ВКО - 77,
- в Жамбылской области - 89,
- в ЗКО - 148,
- в Карагандинской области - 393,
- в Костанайской области - 46,
- в Кызылординской области - 73,
- в Мангистауской области - 41,
- в Павлодарской области - 81,
- в СКО - 22,
- в Туркестанской области - 25.
- Всего в стране выздоровело 304 673 человека от COVID-19
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