В Казахстане увеличат международные рейсы, сообщает zakon.kz.



В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 6 мая 2021 года разрешено открытие и увеличение регулярных международных авиарейсов по направлению в Черногорию, ОАЭ, Кыргызстан, Узбекистан и Нидерланды по следующим маршрутам:

Черногория

С 15 мая открытие пассажирских рейсов по маршрутам Алматы – Подгорица – Алматы с частотой 5 рейсов в неделю для казахстанской стороны и Нур-Султан – Подгорица – Нур-Султан с частотой 3 рейса в неделю для казахстанской стороны.

ОАЭ

С 10 мая увеличение количества регулярных рейсов по направлениям Алматы – Дубаи – Алматы с 5 до 7 рейсов в неделю для каждой стороны и Нур-Султан – Дубаи – Нур-Султан с 3 до 5 рейсов в неделю для каждой стороны.

Кыргызстан

С 15 мая открытие пассажирских рейсов с Кыргызстаном по маршруту Алматы – Тамчы – Алматы с частотой 7 рейсов в неделю для казахстанской стороны.

Узбекистан

С 15 мая открытие пассажирских рейсов с Узбекистаном по маршруту Алматы – Самарканд – Алматы с частотой 2 рейса в неделю для каждой стороны.

Вместе с тем, с 20 мая разрешена поэтапная замена выполнения рейсов АО "Эйр Астана" по маршруту Атырау – Франкфурт – Атырау на выполнение рейсов по маршруту Атырау – Амстердам – Атырау с частотой 1 рейс в неделю с дальнейшим увеличением до 2-х рейсов в неделю по мере снятия ограничений со стороны Нидерланд, - сообщили в КГА.

Как отметили в ведомстве, рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.