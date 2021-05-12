Казахстанцев предупредили об опасности "хайпа" на фоне палестинских столкновений

Несмотря на географическую дальность этих событий от нас, для Казахстана они несут свою опасность.

Магистр религиоведения Александр Антипин предупредил казахстанцев об опасности "хайпа" на вопросе палестинских столкновений, передает zakon.kz.

Как отмечает эксперт, весь мир сегодня следит за развитием конфликта, разгоревшимся в священный месяц Рамадан в Иерусалиме вокруг мечети Аль-Акса. К столкновениям между силовыми структурами Израиля и местными палестинцами привело решение израильского суда по двум районам Восточного Иерусалима о выселении нескольких арабских семей возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Все это привело к беспорядкам, которые переросли в столкновения с полицией, по итогам которых только на сегодня пострадало более нескольких сотен человек.

В итоге, информационное поле всего мира захлестнули месседжи относительно бесчинств силовых подразделений израильтян и призывы к защите палестинцев и мусульманской святыни – мечети Аль-Акса всеми способами. Хотя, изначально она отношения к конфликту не имела. Но после штурма мечети силовиками, стала своего рода символом, вокруг которого начал обрастать различный контент, в том числе отсылки к завоеваниям Салах ад-Дина – знаменитого мусульманского полководца, который отвоевал в свое время Иерусалим у крестоносцев, - пишет Александр Антипин.

Он отмечает, что несмотря на географическую дальность этих событий от нас, для Казахстана они несут свою опасность.

Так как начавшаяся волна хайпа привлекла внимание тех, кто не имеет никакого к ним отношения, но обладает намерениями получить в лучшем случае популярность, расширить аудиторию подписчиков или в худшем – спровоцировать опасные последствия для общества. К последним относятся представители радикальных религиозных взглядов и экстремистские проповедники, в том числе известные в СНГ. По итогам мониторинга противоправного контента Центром Исследования Религий были выявлены видео-ролики таких проповедников с осуждением "рабов тагута", и призывами выходить "на джихад" за освобождение Палестины, - отмечает религиовед.

Он сообщил, что такая информационная стратегия "призыва к защите страдающих единоверцев" уже применялась к событиям Мьянмы в 2016 году, связанным с нападками на мусульман народности рохинджа.

Тот процесс сопровождался активным вбросом во все социальные сети различных материалов, связанных с этими событиями и с теми же призывами, что озвучат сегодня – "ехать воевать против зла", "защищать единоверцев и святое". Наряду с достоверными фото и видео, отмечалось и распространение фейковых материалов. Таких как фото с мест преступлений террористической организации "Боко Харам" под видом событий в Мьянме. Позднее предметом хайпа для радикальных проповедников стала тема защиты ущемляемых уйгур мусульман. После чего данными проповедниками была проведена связь между началом пандемии и ущемлением прав мусульман в СУАР. Так, коронавирус они называли "корановирусом", подчеркивая роль вируса как наказания свыше для китайцев, что также сыграло на пользу популяризации таких идеологов, - считает эксперт.

По его словам, обычные казахстанцы приняли участие в популяризации таких радикальных идеологов, сами того не подозревая, когда репостили и пересылали их вирусные ролики из чата в чат. К примеру, облетевший телеграмм ролик проповедника А. Костекского "Коронавирус в Китае".

И малоизвестные проповедники стали более популярными, что увеличило масштабы их негативного влияния на общество. Поэтому, стоит быть внимательными и не заниматься рассылкой материалов на подобную тему, так как в них могут содержаться призывы к незаконной деятельности – разжиганию межрелигиозной розни и участию в террористической и экстремистской деятельности под благовидными предлогами помощи палестинцам и защиты мусульманской святыни. А это в свою очередь серьезные сроки наказания по статьям уголовного кодекса РК. Независимо от личного отношения каждого человека к таким событиям, нам не стоит поддаваться давлению нарастающей истерии в интернете и воздерживаться от распространения различных призывов, направленных на благородные цели преступным путем. Ведь как показывает практика: насилие порождает насилие, и решение ситуации в Иерусалиме силовым путем выглядит крайне неперспективным для всех сторон, - заключил Антипин.

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