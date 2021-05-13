Что происходит с ценами на нефть, рассказали в Нацбанке

Факторы риска снижения цен на нефть остаются.

Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова рассказала о ситуации, сложившейся с ценами на нефть в апреле, передает zakon.kz.

Рынок нефти характеризовался волатильностью. За апрель цены на нефть марки Brent выросли на 5,8%, с 63,54 до 67,25 долларов США за баррель, вернувшись к пиковым значениям, достигнутым в середине марта. Котировки нефти, как и прежде, сильно зависят от спроса и предложения на рынке на фоне борьбы мирового сообщества против коронавирусной инфекции и темпов восстановления мировой экономики, - сказала Молдабекова.

Она отметила, что увеличение числа вакцинированных в некоторых крупнейших странах внушает оптимизм касательно продолжения увеличения потребления энергоносителей.

К примеру, отдельные штаты США переходят к смягчению карантинных ограничений, поскольку более 40% населения вакцинировалось.

Согласно целям, озвученным президентом США Дж. Байденом, к 4 июля планируется вакцинировать 70% взрослого населения.

Также Европейская комиссия предложила разрешить въезд в ЕС людям из стран с "хорошей эпидемиологической ситуацией" и полностью вакцинированных от COVID-19. Рост числа вакцинированных, а также ослабление карантинных ограничений могут позволить реализовать отложенный туристический спрос на поездки и путешествия.

По данным Информационного агентства энергетики США (EIA), которое на еженедельной основе публикует данные по изменениям запасов коммерческой нефти, нетто-снижение запасов нефти в США в апреле составило порядка 8,7 млн баррелей, а за прошедшую неделю – еще на 8 млн баррелей, что было лучше ожиданий аналитиков и свидетельствует о восстановлении спроса на топливо. С начала мая цена на нефть выросла на 2,3%, до 68,8 доллара за баррель, - рассказала зампред Нацбанка.

Тем не менее, по ее словам, факторы риска снижения цен на нефть остаются.

В конце апреля на ежемесячном заседании страны ОПЕК+ сохранили принятое в начале месяца решение по постепенному увеличению добычи в мае-июле.

Текущая эпидемиологическая ситуация в Индии – третьем крупнейшем импортере сырой нефти в мире – вызывает серьезные опасения. Дополнительное давление на рынок также оказывает потенциальное увеличение экспорта со стороны Ирана по мере продвижения сделки между США и Ираном по ядерной программе, - резюмировала Алия Молдабекова.

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