С зеленым статусом в Ashyq разрешат пересекать границу без сдачи ПЦР-теста

Приложение zakon.kz
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У вакцинированных будет свободный доступ.
Казахстанцам с зеленым статусом в Ashyq разрешат пересекать границу страны без сдачи ПЦР-теста. Об этом на брифинге в СЦК рассказала руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте КСЭК министерства здравоохранения РК Жанар Уразалина, передает корреспондент zakon.kz.
Рассказывая по поводу того, что планируется до июля в приложении внедрить зеленый статус, Уразалина отметила, что казахстанцам с таким статусом не придется сдавать ПЦР для перелетов.
Да, он (вакцинированный – прим.) считается зеленым. У него будет свободный доступ. Этот пассажир может свободно прилетать из-за рубежа, пересекать нашу границу без предоставления ПЦР, - заявила она.
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Вакцинированные казахстанцы будут иметь в Ashyq зеленый статус
Оксана Скибан, Нур-Султан
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