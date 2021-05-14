Заморозки до 1 градуса ожидаются в выходные в Казахстане

Ожидаются дожди с грозами.

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 15-17 мая, сообщает zakon.kz.

В большинстве регионах Казахстана обширный Северо-Западный антициклон сохранит малооблачную, спокойную и сухую погоду. А также ожидается повышение температурного фона ночью в северной половине республики до 8…..16, днем до 25…..33 тепла, в западных и южных регионах ночью до 12….20, днем до 28….36 тепла, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской областях сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, возможно выпадение града. 15 мая в Восточно-Казахстанской области в ночные часы на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1 градуса.

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