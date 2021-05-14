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В ВКО продлили карантин

Фото: A Gazeta 14 мая 2021, 18:35

Причиной стало увеличение количества заболевших в последние дни.

Главный государственный санитарный врач Восточно-Казахстанской области продлил карантин в регионе, сообщает zakon.kz.

Причиной стало увеличение количества заболевших в последние дни.

Карантин продлевается 16 мая по 30 мая 2021 года.

Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены, в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории области.

Постановление вступает в силу с момента подписания и действует до его официальной отмены.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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