Казахстан намерен подписать соглашение с Афганистаном о военном сотрудничестве

Приложение zakon.kz
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Соглашение заключается сроком на пять лет.
Министерство обороны РК подготовило проект постановления правительства "О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской Республики Афганистан о военном сотрудничестве", передает zakon.kz.
Как отмечается, основанием для принятия проекта являются нормативные правовые акты, нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения руководства Правительства и Канцелярии и другие обоснования необходимости его принятия (решения международных организаций, участницей которых является Казахстан.
Сотрудничество между Сторонами планируется осуществлять в следующих направлениях:
Указывается, что для реализации отдельных направлений сотрудничества стороны могут заключать отдельные соглашения.
Соглашение предусматривает следующие формы сотрудничества:
Соглашение заключается сроком на пять лет и автоматически продлевается на аналогичный период, если не позднее чем за шесть месяцев до истечения первоначального или любого последующего периода ни одна из сторон не уведомит по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении не продлевать действие документа.
Полностью посмотреть проект соглашения можно на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 31 мая.
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