Как будут определять образовательные достижения учащихся

Тестирование проводится ежегодно в апреле на базе организаций среднего образования и в ноябре на базе технического и профессионального, послесреднего образования.

Министр образования и науки РК своим приказом от 5 мая 2021 года утвердил Правила проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся (МОДО), передает zakon.kz.

Документ определяет порядок проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся (МОДО) на уровне начального, основного среднего образования, технического и профессионального, послесреднего образования.

В организациях начального и основного среднего образования МОДО проводится среди обучающихся 4 и 9 классов.

В 4-х классах мониторинг проводится в форме комплексного тестирования с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на языке обучения по трем направлениям (грамотность чтения, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность).

В 9-х классах мониторинг проводится в форме комплексного тестирования с применением ИКТ на языке обучения по двум направлениям (математическая грамотность, естественнонаучная грамотность), на трех языках (русском, казахском и английском) по одному направлению (грамотность чтения).

В организациях технического и профессионального, послесреднего образования МОДО проводится среди обучающихся второго курса по общеобразовательным дисциплинам или третьего курса по профессиональным модулям или общепрофессиональным, специальным дисциплинам.

Тестирование проводится ежегодно в апреле на базе организаций среднего образования и в ноябре на базе технического и профессионального, послесреднего образования, в которых обучаются тестируемые, - говорится в документе.

Правила предусматривают, что в случаях ограничительных мероприятий, введения чрезвычайного положения, возникновения чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера на определенной территории - принимается решение об отмене МОДО на основании решения Министерства здравоохранения Республики Казахстан и Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан или представления управлений образования областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент.

Количество, содержание и форма тестовых заданий, а также количество часов, отводимых на тестирование, определяются спецификацией теста в соответствии с государственным общеобязательным стандартом (ГОСО).

Спецификация теста разрабатывается Республиканским государственным казенным предприятием "Национальный центр тестирования" (НЦТ).

Приказ вступает в силу с 24 мая 2021 года.

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