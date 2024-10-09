Какой документ об образовании будут получать учащиеся спецшкол

Приказом министра просвещения внесены изменения в виды документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании, формы документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании государственного образца, сообщает Zakon.kz.

Так, обучающиеся с особыми образовательными потребностями (с легкими и умеренными нарушениями интеллекта) в специальных школах, специальных классах и в общеобразовательных школах в условиях инклюзивного образования по окончании обучения будут получать аттестат об образовании.

Ранее документ назывался "Аттестат об основном среднем образовании".

Приказ вводится в действие с 19 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили подход к изданию школьных учебников.