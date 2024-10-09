Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какой документ об образовании будут получать учащиеся спецшкол

Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 11:54 Фото: Zakon.kz
Приказом министра просвещения внесены изменения в виды документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании, формы документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании государственного образца, сообщает Zakon.kz.

Так, обучающиеся с особыми образовательными потребностями (с легкими и умеренными нарушениями интеллекта) в специальных школах, специальных классах и в общеобразовательных школах в условиях инклюзивного образования по окончании обучения будут получать аттестат об образовании.

Ранее документ назывался "Аттестат об основном среднем образовании".

Приказ вводится в действие с 19 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменили подход к изданию школьных учебников.

Читайте также

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital
В Казахстане изменились правила присуждения премий и стипендий в области науки
Фуры, грузовая машина, грузовик, трасса
В Казахстане изменили допустимые параметры для крупногабаритных авто
Обмен валют, обменник, деньги, тенге, доллары, разная валюта
В Казахстане обновили правила управления возвращенными государству активами
Лариса Черненко
Министерство просвещения РК Образование Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Деньги могут исчезнуть с банковских счетов: важное предупреждение от ЕНПФ
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
выступление
Токаев выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: