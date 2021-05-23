Казахстанцам теперь можно прилетать в Россию из Беларуси

Ранее граждане Казахстана могли прилетать в Россию только при наличии ВНЖ Беларуси.

Казахстанцам теперь можно без дополнительных условий прилетать в Россию авиарейсами из Беларуси, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится на сайте посольства Казахстана в РФ.

Ранее граждане Казахстана могли прилетать в Россию только при наличии ВНЖ (вид на жительство) Беларуси.

В настоящее время граждане Казахстана свободно и без дополнительных условий могут прилетать в Россию авиарейсами из всех государств, с которыми Россия возобновила регулярное пассажирское авиасообщение.

Стоит отметить, что при въезде в Россию иностранным гражданам требуется справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, выданная не ранее чем за 72 часа до пересечения границы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!