О ситуации с COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 376 572 случая, из них:
- в городе Нур-Султан – 174,
- в городе Алматы – 348,
- в городе Шымкенте – 27,
- в Акмолинской области – 133,
- в Актюбинской области – 20,
- в Алматинской области – 106,
- в Атырауской области – 36,
- в ВКО – 73,
- в Жамбылской области – 18,
- в ЗКО – 68,
- в Карагандинской области – 348,
- в Костанайской области – 40,
- в Кызылординской области – 13,
- в Мангистауской области – 16
- в Павлодарской области – 75,
- в СКО – 45,
- в Туркестанской области – 18.⠀
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2 248 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 126,
- в городе Алматы - 381,
- в городе Шымкенте - 114,
- в Акмолинской области - 131,
- в Актюбинской области - 88,
- в Алматинской области - 406,
- в Атырауской области - 81,
- в ВКО - 17,
- в Жамбылской области - 182,
- в ЗКО - 121,
- в Карагандинской области - 363,
- в Костанайской области - 50,
- в Кызылординской области – 32,
- в Мангыстауской области - 9,
- в Павлодарской области - 91,
- в СКО - 10,
- в Туркестанской области - 46.
Всего в стране выздоровело 340 978 человек от COVID-19
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