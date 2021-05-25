О ситуации с COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 376 572 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 174,

в городе Алматы – 348,

в городе Шымкенте – 27,

в Акмолинской области – 133,

в Актюбинской области – 20,

в Алматинской области – 106,

в Атырауской области – 36,

в ВКО – 73,

в Жамбылской области – 18,

в ЗКО – 68,

в Карагандинской области – 348,

в Костанайской области – 40,

в Кызылординской области – 13,

в Мангистауской области – 16

в Павлодарской области – 75,

в СКО – 45,

в Туркестанской области – 18.⠀ Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2 248 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 126,

в городе Алматы - 381,

в городе Шымкенте - 114,

в Акмолинской области - 131,

в Актюбинской области - 88,

в Алматинской области - 406,

в Атырауской области - 81,

в ВКО - 17,

в Жамбылской области - 182,

в ЗКО - 121,

в Карагандинской области - 363,

в Костанайской области - 50,

в Кызылординской области – 32,

в Мангыстауской области - 9,

в Павлодарской области - 91,

в СКО - 10,

в Туркестанской области - 46.

Всего в стране выздоровело 340 978 человек от COVID-19

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!