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О ситуации с COVID-19 в Казахстане рассказали в Минздраве

Фото: pixabay 25 мая 2021, 07:59

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 24 мая 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 558 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 376 572 случая, из них:

  • в городе Нур-Султан – 174,
  • в городе Алматы – 348,
  • в городе Шымкенте – 27,
  • в Акмолинской области – 133,
  • в Актюбинской области – 20,
  • в Алматинской области – 106,
  • в Атырауской области – 36,
  • в ВКО – 73,
  • в Жамбылской области – 18,
  • в ЗКО – 68,
  • в Карагандинской области – 348,
  • в Костанайской области – 40,
  • в Кызылординской области – 13,
  • в Мангистауской области – 16
  • в Павлодарской области – 75,
  • в СКО – 45,
  • в Туркестанской области – 18.⠀ Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2 248 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 126,
  • в городе Алматы - 381,
  • в городе Шымкенте - 114,
  • в Акмолинской области - 131,
  • в Актюбинской области - 88,
  • в Алматинской области - 406,
  • в Атырауской области - 81,
  • в ВКО - 17,
  • в Жамбылской области - 182,
  • в ЗКО - 121,
  • в Карагандинской области - 363,
  • в Костанайской области - 50,
  • в Кызылординской области – 32,
  • в Мангыстауской области - 9,
  • в Павлодарской области - 91,
  • в СКО - 10,
  • в Туркестанской области - 46.

Всего в стране выздоровело 340 978 человек от COVID-19

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