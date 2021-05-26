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"Красная" зона обновилась в Казахстане

Фото: iz.ru 26 мая 2021, 09:12

Казахстан находится в "желтой" зоне.

В "красной" зоне по коронавирусу всего осталось пять регионов, сообщает zakon.kz.

Минздрав обновил матрицу оценки эпидемиологической ситуации на 26 мая.

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Карагандинская области.

В "желтой" зоне: Актюбинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.

В "зеленой" зоне: г. Шымкент, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

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