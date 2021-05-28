Почему цены на жилье не снижаются в Казахстане

Стоимость продолжает расти, а сделки по жилью увеличиваются - Жумангарин

Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин рассказал о ситуации на рынке жилья в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, на сегодняшний день цены на жилье нестабильны, характеризуются волатильностью.

Рост цен на первичное жилье за январь - апрель 2021 года составил 5,5%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост был всего лишь на 1,5%. На вторичное жилье идет еще больший рост в этом году - 12,3%, за аналогичный период рост составлял всего 2,2%, - сказал Серик Жумангарин.

Несмотря на рост стоимости жилья, количество сделок по купли-продажи увеличилось в 2,5 раза. С начала года было заключено 175. тыс. таких договоров.

Влияние на ценовую ситуацию оказывают последние меры, которые были приняты руководством страны для обеспечения граждан собственным жильем (использование пенсионных накоплений - прим.). Кроме того, важное влияние оказывает рост цен строительных материалов, - пояснил глава Агентства по защите и развитию конкуренции.

Так, с начала года стоимость отечественных стройматериалов выросла на 16%, тогда как в прошлом году цены наоборот снижались.

Агентство проводит большую работу по недопущению роста цен на жилье. Мы заключили 10 комплаенсов с застройщиками по недопущению необоснованного роста цен. В результате снижение цен произошло в Шымкенте - с 330 тыс. тенге за квадратный метр до 270 тыс. тенге, Костанае - с 245 тыс. тенге до 230 тыс. тенге, Усть-Каменогорске - с 350 тыс. тенге до 220 тыс. тенге за квадратный метр, и в Караганде соответственно - добавил Жумангарин.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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