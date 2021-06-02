В Алматы из списка памятников истории и культуры исключат курган

Как показала экспертиза, он не представляет историко-культурной ценности.

Акимат города подготовил проект постановления, которым вносит изменения в государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы, передает zakon.kz.

Как следует из пояснительной записки, курган, ранее внесенный в список памятников историки и культуры, расположен в районе улиц Жандосова и Тажибаева, д. 20, 22, 37, восточнее и юго-восточнее АТП-2, рядом со школой.

По результатам историко-культурной экспертизы Института археологии имени Маргулана от 7 октября 2020 года курган не имеет историко-культурной ценности. Исходя из вышеизложенного, археологический памятник (…) исключается из государственного реестра памятников истории и культуры местного значения города Алматы, - говорится в документе.

Проект постановления размещен на сайте открытые "НПА" для публичного обсуждения до 16 июня.

Как сообщалось в СМИ, кургану, расположенному в частном секторе, порядка 2000 лет. Он был обнаружен еще в 1936 году ученым-зоогеографом и археологом-любителем Борисом Николаевичем Дублицким. В 2010-м памятник был поставлен на учет. Однако первые раскопки начались только в 2015 году.

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