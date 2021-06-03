Две миссии для изучения Венеры направит NASA 

Миссии будут отправлены в 2028-2030 годах.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерено направить две миссии для изучения Венеры, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

NASA выбрало две новые миссии к Венере - ближайшему в Земле соседу-планете. Цель миссий - понять, как Венера стала миром, похожим на ад, когда у нее имеется столько [физических] характеристик, сходных с характеристиками нашей планеты, - говорится в заявлении организации, опубликованном на официальном сайте.

Уточняется, что миссии будут отправлены в 2028-2030 годах.

Как сообщили в NASA, в рамках миссии под названием DAVINCI+ будет изучен состав атмосферы Венеры, чтобы понять, как она сформировалась и развивалась, а также чтобы определить, был ли когда-то на планете океан.

Целью второй миссии под названием VERITAS станет картирование поверхности Венеры, чтобы изучить геологическую историю планеты, а также определить причины, по которым Венера развивалась отличным от Земли образом. На подготовку каждой миссии планируется направить порядка $500 млн.

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