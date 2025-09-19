Ученые рассказали о возможной космической миссии на Венеру

Космическая миссия России по освоению Венеры, запланированная на 2036 год, может быть запущена и раньше, но прежде в планах запуск аппарата на Луну, сообщает Zakon.kz.

В частности, об этом заявил в интервью РИА "Новости" президент Российской академии наук Геннадий Красников. "Венера – ближе к 2036 году. Постараемся и пораньше, но сначала – Луна", – отметил академик.

Он напомнил, что недавно утверждена программа развития космической отрасли, в разработке которой РАН принимала активное участие.

"В этой программе есть большой раздел, связанный с научным космосом. По объему финансирования он беспрецедентный, фактически самый большой в современной истории России", – сказал Красников.

"В этой программе стоят амбициозные задачи в изучении дальнего космоса новыми телескопами – это проекты "Спектр-УФ", "Миллиметрон", в освоении Венеры и Луны, проекты по изучению солнечно-земных связей, биомедицинские исследования, где мы традиционно являемся лидерами", – заключил глава РАН.

Ранее сообщалось, что гигантский астероид пролетел мимо Земли, но опасное сближение с ним может состояться через 64 года.