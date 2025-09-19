#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.34
640.73
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.34
640.73
6.53
Наука и технологии

Ученые рассказали о возможной космической миссии на Венеру

Планета, космос, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 07:30 Фото: pixabay
Космическая миссия России по освоению Венеры, запланированная на 2036 год, может быть запущена и раньше, но прежде в планах запуск аппарата на Луну, сообщает Zakon.kz.

В частности, об этом заявил в интервью РИА "Новости" президент Российской академии наук Геннадий Красников. "Венера – ближе к 2036 году. Постараемся и пораньше, но сначала – Луна", – отметил академик.

Он напомнил, что недавно утверждена программа развития космической отрасли, в разработке которой РАН принимала активное участие.

"В этой программе есть большой раздел, связанный с научным космосом. По объему финансирования он беспрецедентный, фактически самый большой в современной истории России", – сказал Красников.

"В этой программе стоят амбициозные задачи в изучении дальнего космоса новыми телескопами – это проекты "Спектр-УФ", "Миллиметрон", в освоении Венеры и Луны, проекты по изучению солнечно-земных связей, биомедицинские исследования, где мы традиционно являемся лидерами", – заключил глава РАН.

Ранее  сообщалось, что гигантский астероид пролетел мимо Земли, но опасное сближение с ним может состояться через 64 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Как сформировать безопасную среду для счастливого детства, обсудили в Астане
22:02, 18 сентября 2025
Как сформировать безопасную среду для счастливого детства, обсудили в Астане
Гигантский астероид пролетел мимо Земли, но опасное сближение с ним может состояться через 64 года
13:48, 18 сентября 2025
Гигантский астероид пролетел мимо Земли, но опасное сближение с ним может состояться через 64 года
Аграрный суверенитет: по каким продуктам Казахстан себя обеспечивает и почему это важно для снижения инфляции
12:17, 18 сентября 2025
Аграрный суверенитет: по каким продуктам Казахстан себя обеспечивает и почему это важно для снижения инфляции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: