Несанкционированных свалок становится больше в Казахстане

Депутат бьет тревогу.

Только четверть полигонов твердых бытовых отходов в Казахстане соответствуют всем экологическим и санитарным нормам. Об этом на пленарном заседании Сената Парламента РК в депутатском запросе рассказал сенатор Абдалы Нуралиев, передает корреспондент zakon.kz.

Высокий уровень загрязнения воздуха в городах и плохое состояние полигонов ТБО - такая картина, по словам сенатора, сегодня складывается по всей стране.

В настоящее время на имеющихся в Казахстане свыше 3 000 полигонах скопилось более 125 миллионов тонн твердых бытовых отходов. 82% этих полигонов не соответствуют экологическим и санитарным нормам, - констатировал депутат.

Но мало того, что в стране не полностью ликвидированы имеющиеся стихийные свалки, в рамках космического мониторинга компании "Қазақстан ғарыш Сапары" выявлен рост новых несанкционированных свалок.

Для решения проблем с мусором парламентарий предлагает активнее внедрять в школах экологическое воспитание. Также он рекомендовал разработать специальный законопроект, посвященный чистоте воздуха и госпрограмму по переработке и утилизации бытовых отходов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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