Курсы валют на выходные дни

Приложение zakon.kz
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В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427,7-429,2 тенге.
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17 часов средневзвешенный курс доллара составил 428,05 тенге (+0,06), передает zakon.kz.
На дневных торгах средневзвешенный курс российского рубля составил 5,8456 тенге (-0,0019), объем торгов 23,1 млн рублей.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427,7-429,2 тенге, евро – 518-521,5 тенге, рос. рубль - 5,83-5,89 тенге.
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