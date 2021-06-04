Курсы валют на выходные дни

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427,7-429,2 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17 часов средневзвешенный курс доллара составил 428,05 тенге (+0,06), передает zakon.kz.

На дневных торгах средневзвешенный курс российского рубля составил 5,8456 тенге (-0,0019), объем торгов 23,1 млн рублей.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 427,7-429,2 тенге, евро – 518-521,5 тенге, рос. рубль - 5,83-5,89 тенге.

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