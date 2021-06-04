1:3. Бельгия теперь возглавила группу I. Казахстан расположился на последнем месте.

Молодежная сборная Казахстана по футболу уступила Бельгии в стартовом матче отборочного цикла Евро-2023, сообщает zakon.kz.

Как передает Sports.kz, встреча, прошедшая в Актобе, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

На гол Абылайхана Жумабека бельгийцы ответили ударами Кильяна Сарделла, Амаду Онана и Луи Опенда.

Бельгия теперь возглавила группу I. Казахстан расположился на последнем месте.

Следующий матч Казахстан проведет 7 сентября дома против Дании.

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