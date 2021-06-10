Кто виноват в росте цен на картофель, рассказал глава Минторговли

Приложение zakon.kz
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В прошлом году экспорт составил рекордное значение в размере 360 тыс. тонн, что составило 19% от объема его товарного производства.
Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал, почему в Казахстане подорожал картофель, и кто этом виноват, передает корреспондент zakon.kz.
Он привел данные Министерства сельского хозяйства, по которым отечественное производство картофеля более чем на 108% обеспечивает внутреннее потребление. Вместе с тем, объем товарного производства картофеля составляет всего 1,9 млн тонн или 47% от валового сбора. Остальной объем в товарном обороте практически не участвует, так как производится в личных подсобных хозяйствах населения.
По его словам, в прошлом году экспорт составил рекордное значение в размере 360 тыс. тонн, что составило 19% от объема его товарного производства. Это и привело к дефициту картофеля на полках магазинов.
Дефицит приводит к необходимости импорта картофеля в межсезонье. Эта ситуация повторяется из года в год, но ни министерством сельского хозяйства, ни местными исполнительными органами не принимаются адекватные меры по устранению данной проблемы. Только путем введения в прошлом году запрета на экспорт картофеля удалось стабилизировать цены, - отметил Султанов.
Кроме того, высокий экспорт в текущем году по низкой цене привел к сокращению запасов отечественной продукции в три раза с начала года. Для восполнения образовавшегося дисбаланса за этот же период было закуплено 28 тыс. тонн дорогого импортного картофеля из Ирана и Пакистана, и по цене в три раза дороже отечественного картофеля.
В целом за четыре месяца импорт картофеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 67 раз, а импортная цена с начала года выросла на 47%.
Акиматы не смогли удержать свой картофель на внутреннем рынке для обеспечения населения, хотя имеют все необходимые рычаги. В частности, не были выставлены "встречные обязательства" к производителям при субсидировании. В региональные стабфонды не был закуплен картофель в достаточном объеме, а также не в полной мере использованы такие рыночные механизмы, как форвардный закуп и "оборотная схема". В стабфондах регионов на текущий момент запасы картофеля практически отсутствуют, - подчеркнул Бахыт Султанов.
Министр считает необходимым в кратчайшие сроки разработать прогнозные балансы производства и потребления продовольственных товаров. Это позволит своевременно выявлять риски роста цен, а также своевременно вводить превентивные меры по их стабилизации.
Глава Минторговли добавил, что еще более сложная ситуации в стране по моркови. На текущий момент запасы отечественной продукции снизились в 5,3 раза по сравнению с началом года.
Основной дефицит приходится на период с апреля по июль, который мы вынуждены покрывать за счет дорого импорта из Узбекистана. При этом в самом Узбекистане цена на морковь с начала года выросла более чем на 55%. По моркови регионы также не сформировали достаточные объемы запасов - в стабфондах хранится всего 258 тонн. Форвардный закуп по моркови в настоящий момент по всей стране составляет 5,7 тыс. тонн, из которых 73% приходятся только на Алматы, - сказал он.
Учитывая вышеперечисленное, Бахыт Султанов попросил премьер-министра дать ряд поручений ответственным органам по решению этих вопросов. В частности:
9 июня министр сельского хозяйства Сапархан Омаров также прокомментировал ситуацию с ростом цен на картофель. Он заявил, что цены на овощи поднимают перекупщики и магазины.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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