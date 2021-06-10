Назначен руководитель Департамента экономических расследований в Алматы

Им стал Емберген Кудайбергенов.

Приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу РК Жаната Элиманова на должность руководителя Департамента экономических расследований по городу Алматы назначен Емберген Кудайбергенов, сообщает zakon.kz.

Ранее он занимал должность руководителя Департамента экономических расследований по Жамбылской области.

Емберген Кудайбергенов родился 23 октября 1978 года в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Слушатель АВШ МВД РК (09.1995);

· Алматинская высшая школа ГСК Республики Казахстан (1997);

· Академия МВД РК (2003);

· Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2016)

Трудовой стаж:

· Оперуполномоченный ОУР УВД Илийского района УВД Алматинской области (07.1997-02.1998);

· Следователь следственного отделения ОВД Илийского района УВД Алматинской области (08.1998-11.1999);

· Оперуполномоченный отдела экономической безопасности предпринимательства 9-го Управления Восточного УВД на транспорте (11.1999-09.2000);

· Начальник отдела дознания УВД Илийского района ГУВД Алматинской области (09.2000-08.2002);

· Заместитель начальника по ОВД г. Текели по службе ГУВД Алматинской области (08.2002-07.2004);

· Заместитель начальника Управления общественной безопасности ГУВД ВКО (07.2004-05.2005);

· Начальник отдела по борьбе с трафиком людей Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Алматинской области (05.2005-04.2006);

· Начальник Каменского отдела полиции при УВД Карасайского района ДВД Алматинской области (04.2006-10.2008);

· Начальник следственного изолятора учреждения ЛА-155/1 Управления Комитета УИС г. Алматы и Алматинской области (10.2008-05.2010);

· Заместитель начальника Управления по раскрытию особо опасных преступлений Комитета Криминальной полиции МВД РК (05.2010-11.2011);

· Старший инспектор Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматинской области (11.2011-06.2013);

· Преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин по вольному найму Карагандинская академия МВД РК, Преподаватель-методист института послевузовского образования по вольному найму Карагандинская академия МВД РК (06.2013);

· Главный специалист - Главный контролер - Ревизор отдела контроля № 4 Инспекции финансового контроля по городу Алматы КФК МФ РК (06.2015-04.2016);

· Руководитель Департамента государственного имущества и приватизации города Алматы КГИП МФ РК (04.2016-06.2019);

· Заместитель руководителя Департамента экономических расследований по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (06.2019-02.2020);

· Руководитель Департамента экономических расследований по Жамбылской области (02.2020, переназначен с 01.03.2021)

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