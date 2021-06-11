Парламент РК одобрил продление аренды космодрома Байконур Россией до 2050 года

Парламент Казахстана одобрил соглашение с РФ о запусках "Союз-2" на приполярные орбиты.

10 июня парламента Казахстана на заседании одобрил ратификацию соглашения с Россией о сотрудничестве в осуществлении пусков с космодрома Байконур ракет-носителей типа "Союз-2" для запусков космических аппаратов в северном направлении на приполярные орбиты, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Соглашение, подписанное 20 июня 2019 года в Нур-Султане, регулирует порядок использования российской стороной района падения отделяющихся частей ракет-носителей типа "Союз-2" на территории Костанайской области Казахстана при проведении запусков с космодрома Байконур космических аппаратов для реализации крупного международного проекта OneWeb, который нацелен на обеспечение широкополосного доступа в интернет.

Плата за использование района падения составит $460 тыс. в год с учетом не более трех пусков. При осуществлении дополнительных пусков плата за каждый из них составит $50 тыс.

Сенат парламента Казахстана также на заседании одобрил внесение изменения в договор между республикой и Россией об аренде космодрома Байконур, направленный на продление аренды и эксплуатацию комплекса до 2050 года.

Протоколом вносится поправка в статью 4 договора аренды Байконура, которая позволит реализовать задачу о продлении аренды и эксплуатации комплекса до 2050 года. Ожидаемым результатом ратификации протокола станет гармонизация ранее взятых обязательств, что позволит сохранить, эффективно использовать и развивать научно-технический, производственный, социально-культурный потенциал комплекса Байконур, а также обеспечит социально-экономическую стабильность в регионе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!