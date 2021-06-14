Токаев принял спецпредставителя США

Президент отметил, что его визит имеет важное значение.

Касым-Жомарт Токаев принял Специального представителя США по примирению в Афганистане Залмая Халилзада, прибывшего в Казахстан с рабочим визитом, сообщает zakon.kz.

По информации Акорды, в ходе встречи были рассмотрены перспективы развития казахско-американского расширенного стратегического партнерства в контексте обеспечения безопасности и стабильности в Афганистане, в том числе в свете вывода войск США и НАТО из этой страны. Также были затронуты вопросы координации двусторонних и многосторонних усилий по стабилизации и социально-экономическому восстановлению афганского государства.

Приветствуя американского дипломата, Президент отметил, что его визит имеет важное значение с точки зрения поддержания диалога между нашими странами на высоком уровне.

В этом году мы отмечаем 30-летнюю годовщину нашей Независимости. За этот период нам удалось выстроить отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. США являются надежным партнером Казахстана. Мы активно взаимодействуем в различных сферах, в том числе в области торговли и экономики, – отметил Токаев.

Глава государства назвал сотрудничество по урегулированию ситуации в Афганистане важной составляющей взаимодействия между Казахстаном и США.

Как подчеркнул Президент, афганская проблематика неизменно находится в центре внимания его переговоров с руководителями Афганистана, России, Китая, государств Центральной Азии и международных организаций.

В свою очередь Залмай Халилзад выразил признательность Токаеву за возможность личной встречи. Спецпредставитель США высоко оценил вклад Президента Казахстана в международные усилия, направленные на восстановление стабильности в Афганистане, а также отметил важную стабилизирующую роль нашей страны в регионе Центральной Азии.

Во время беседы Залмай Халилзад поделился своими оценками текущей ситуации в Афганистане, видением американской дипломатии в отношении дальнейшего развития межафганского мирного процесса и координации усилий всех заинтересованных сторон на афганском направлении.

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