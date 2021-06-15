Золовку подозревают в ранении беременной невестки в живот в Акмолинской области

О беременности подозреваемая и потерпевшая не знали.

Женщина в Акмолинской области подозревается в нанесении телесных повреждений родственнице, о беременности которой ей не было известно, передает zakon.kz.

14 июня отдел полиции Жаксынского РОП поступило сообщение от врача центральной районной больницы, о том, что в приемный покой обратилась 36-летняя женщина с диагнозом "Тупая травма живота, застывание плода", - расскзаали в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена 41-летняя сестра мужа потерпевшей, которая "13 июня в ходе словесной ссоры нанесла родственнице телесные повреждения в область живота". Установлено, что о беременности подозреваемая и потерпевшая не знали.

По данному факту следственным отделом районного отдела полиции начато досудебное производство по ч. 1 ст. 106 УК РК "Причинение тяжкого вреда здоровью". В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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