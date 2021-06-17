11 должностных лиц наказано за неэффективное расходование бюджетных средств

Объем неэффективно израсходованных средств, установленных всеми органами госаудита, составил почти 570 млрд тенге.

С начала 2021 года за неэффективное использование бюджетных средств наказано 11 должностных лиц. Об этом сообщила на пленарном заседании Сената Парламента РК глава Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметила Годунова, в плане использования бюджетных средств есть вопросы.

Объем неэффективно израсходованных средств, установленных всеми органами госаудита, составил почти 570 млрд тенге. В то время, когда каждый тенге должен быть на счету, это непозволительно. Поэтому считаем крайне важным продолжить работу по усилению ответственности должностных лиц за неэффективное использование госресурсов, которую мы начали в прошлом году. Только две дефиниции были включены в КОАП. Еще три дефиниции было решено рассмотреть по результатам работы новой нормы, - подчеркнула Годунова.

По ее данным, с начала 2021 года наказано 11 должностных лиц.

Применения нормы налево и направо, чего мы боялись, нет. Но она имеет хороший превентивный, сдерживающий характер. К сожалению, пока по очень узкому кругу нарушений, - заключила глава Счетного комитета.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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