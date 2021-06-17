Когда в Алматы смягчат карантин

Об этом рассказал Бекшин.

В июне заболеваемость коронавирусом в Алматы снизилась в два раза. Об этом сообщил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz. Он подчеркнул, что при этом заболеваемость никуда не делась - за прошедшие сутки в мегаполисе зафиксировано 112 новых случаев заражения КВИ.

Санврач Алматы отметил, что на фоне стабилизации эпидемиологической обстановки важнейшей задачей остается вакцинация населения.

Также он напомнил о необходимости соблюдения санитарных требований.

С 12 июня Алматы находится в "зеленой" зоне. С начала месяца заболеваемость коронавирусом снизилась в два раза. За последние сутки зарегистрировано 112 случаев КВИ, суточный прирост снизился до 0,1%. Жандарбек Бекшин

По его словам, с начала эпидемии в Алматы зарегистрировано 71 820 случаев КВИ, с начала текущего года - более 53 тыс. случаев.

Продолжается устойчивая динамика снижения показателя заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 7 дней - с 64,7 до 39,8 при стабилизации репродуктивного числа на уровне 0,79, что соответствует параметрам "зеленой" зоны. Жандарбек Бекшин

Он добавил, что в настоящее время им подготовлено новое постановление, которое вступит в силу с 19 июня.

Согласно новому документу, будет определен ряд послаблений для бизнеса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!