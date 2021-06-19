Капитан сборной Венгрии получил тепловой удар в матче Евро-2020

На помощь поспешили медики, которые оказали ему всю необходимую помощь.

Нападающему сборной Венгрии Адаму Салаи стало плохо во время первого тайма матча группового этапа Евро-2020 против французской команды. Футболист получил тепловой удар, сообщает zakon.kz.

Из-за сильной 30-градусной жары в Будапеште Салаи получил тепловой удар, передает УЕФА.

Он упал прямо на поле. Рефери встречи Майкл Оливер остановил встречу и дал возможность оказать помощь игроку. На помощь поспешили медики, которые оказали ему всю необходимую помощь. Вместо Адама на 26-й минуте на поле вышел Неманья Николич.

В данный момент счет игры – 1:0 в пользу хозяев.

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