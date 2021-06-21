Президент подписал важный указ

Стратегия акцентирует внимание на обеспечении безопасности в сфере человеческого капитала – в первую очередь, сохранении и приумножении интеллектуального потенциала нации.

Глава государства подписал Указ "Об утверждении Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Стратегия национальной безопасности, ранее рассмотренная и одобренная на заседании Совета безопасности под председательством Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева, содержит концептуально обновленные подходы к защите национальных интересов страны. Стратегия является одним из основополагающих документов новой системы госпланирования, внедряемой по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева. Она фокусируется на противодействии ключевым вызовам, которые прогнозируются на ближайший пятилетний период, - говорится в сообщении.

Среди них, во-первых, продолжение пандемии коронавирусной инфекции и другие угрозы биологической безопасности. Во-вторых, технологические изменения, кардинально преображающие экономику, трудовые отношения, социальную сферу, информационное пространство и коммуникации. В-третьих, кризисные явления на внешних рынках, воздействию которых подвержена финансово-экономическая сфера. В-четвертых, негативное влияние оказывает дальнейшая эскалация напряженности на глобальной и региональной арене.

В этой связи многие развитые страны мира пересматривают свою политику по обеспечению нацбезопасности, исходя из новых международных и внутренних реалий.

В Стратегии определены основные приоритеты укрепления национальной безопасности.

Во главу угла поставлена безопасность граждан, общества и государства. Стратегия акцентирует внимание на обеспечении безопасности в сфере человеческого капитала - в первую очередь, сохранении и приумножении интеллектуального потенциала нации. В число базовых факторов нацбезопасности включено развитие общественного здравоохранения наряду с комплексной работой по обеспечению биологической безопасности.

Данное направление также охватывает повышение эффективности работы правоохранительных органов и судебной системы, защиту населения от всех видов правонарушений.

Существенно скорректированы задачи экономической безопасности. Ее обеспечение зависит от перехода к модели роста, устойчивой к внешним шокам, стимулирующей производительность и повышение уровня технологической сложности, создающей постоянные высокопроизводительные рабочие места и условия для повышения доходов населения.

В частности, актуальными направлениями выступают продовольственная безопасность, стабильность финансовой системы, минимизация рисков в транспортно-транзитной сфере.

Также среди приоритетов экологическая безопасность, включая не только защиту экосистем, но и управление природными ресурсами. Особое место здесь занимает водная безопасность страны.

Требуется системно усилить работу по предотвращению и минимизации последствий природных и техногенных катастроф.

В сфере информационной безопасности важная роль отводится противодействию растущим кибер-угрозам, защите персональных данных казахстанцев, информационной инфраструктуры, стратегических объектов и, в целом, улучшению защищенности национального информационного пространства.

Обеспечение обороноспособности, продвижение национальных интересов на международной арене входят в число традиционных направлений нацбезопасности. Вместе с тем их содержание претерпело серьезные изменения, отражая новые региональные и глобальные вызовы, в том числе гибридные и асимметричные.

По каждому приоритетному направлению выработаны превентивные механизмы и конкретные меры по предотвращению угроз. Они будут реализованы через План действий по управления рисками национальной безопасности, а также войдут в национальные проекты и другие документы системы госпланирования.

Тем самым Стратегия получает полностью прикладное значение, определяя конкретные целевые показатели защищенности граждан, окружающей среды, снижения рисков социально-экономической сферы и благополучия населения.

Формируется единая система индикаторов на основе передовых методов управления стратегическими рисками. Это позволит вести оперативный мониторинг мер по реализации Стратегии, оценивать их влияние на состояние безопасности граждан и государства.

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