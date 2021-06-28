Врач назвал причину сонливости днем и бессонницы ночью

Пациента беспокоит астеновегетативный синдром.

Сонливость днем и бессонница ночью могут указывать на проблемы с печенью, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов в беседе с "Пятым каналом".

Что же беспокоит пациента? Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость… Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени, — сказал Монахов.

Медик добавил, что на проблемы с этим органом указывают также такие симптомы, как желтизна кожных покровов и белков глаз, тошнота, рвота и тяжесть в правом подреберье.

Для здоровья печени Монахов посоветовал придерживаться средиземноморской диеты, употреблять омега-3 и полинасыщенные жирные кислоты, а также давать организму физические нагрузки.

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