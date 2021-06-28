В УОЗ Алматы рассказали о лечении "дельта-штамма" 

Табынбаев не знает, связан ли рост темпа вакцинации с выявлением "индийского" штамма в Алматы.

Глава Управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев рассказал, что "дельта-штамм" лечат так же, как и другие штаммы коронавируса, передает zakon.kz.

"Дельта-штамм" отличается от британского и южноафриканского штаммов тем, что он более заразен. Наши врачи замечают у пациентов, поступивших в больницы, необычные признаки заболевания. Первое - диарейный синдром, это понос, изнуряющая лихорадка и ухудшение слуха. Но в лечении никаких изменений нет. Поскольку вирус тот же, в нашем Минздраве нет специального протокола лечения "дельта-штамма". Так что никаких изменений в лечении, это помогает врачам лишь в постановке диагноза, - рассказал Табынбаев на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Он не знает, связан ли рост темпа вакцинации с выявлением "индийского" штамма в Алматы.

Вакцинация в последнюю неделю набирает темпы. В сутки у нас вакцинация идет от 8 до 10 тыс. человек. Это хорошие показали по стране. Связано ли это с тем, что наши горожане услышали о новом штамме "дельта", мы еще не знаем, но факт в том, что разъяснительная работа продолжается. Наверное, не исключено, что народ должен понимать, что новый штамм более агрессивен и имеет более тяжкие последствия. Поэтому лучше вакцинироваться, - добавил Табынбаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!