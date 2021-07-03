Шабдар освобожден от должности зампредседателя Антикоррупционной службы

Соответствующее распоряжение подписал президент.

Касым-Жомарт Токаев снял с должности Нурлана Шабдара, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Распоряжением Главы государства Шабдар Нурлан Аманкелдиулы освобожден от должности заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), - говорится в сообщении.

Родился 15 ноября 1974 года в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Образование высшее, в 1996 году окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "правоведение, юрист".

2002 г. – Академия МВД РК (кандидат юридических наук);

2005 г. – Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (бухгалтерский учет и аудит, экономист);

2013 г. – Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" (мастер делового администрирования).Карьера

Трудовой стаж:

06.1996 – 05.2000 – служба в органах внутренних дел по г. Алматы;

05.2000 – 01.2003 - Начальник отдела, первый заместитель начальника УВД района ГУВД г. Алматы;

01.2003 – 05.2003 - Заместитель начальника по оперативной работе Департамента финансовой полиции по Алматинской области;

05.2003 – 04.2004 - Начальник Департамента финансовой полиции по Алматинской области;

04.2004 – 12.2008 - Начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Алматинской области;

12.2008 – 02.2010 - Начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по городу Астане;

02.2010 – 08.2010 - Советник Председателя Верховного суда Республики Казахстан;

08.2010 – 09.2011 - Заместитель Генерального директора по экономическим вопросам холдинговой компании "ALUA";

09.2011 – 02.2012 - Советник Премьер-министра Республики Казахстан;

02.2012 – 10.2012 - Начальник Департамента по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции);

10.2012 – 05.2014 - Начальник Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Северо-Казахстанской области;

12.2014 – 03.2015 - Военная служба в органах военной полиции Вооруженных сил Республики Казахстан;

05.2015 – 03.2017 - Первый заместитель генерального директора по коммерческим и корпоративным вопросам в ТОО "Холдинговая компания "ALUA";

03.2017 – 04.2018 - Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Жамбылской области КГД МФ РК;

04.2018 – 08.2018 - Заместитель руководителя Оперативного департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);

08.2018 – 06.2019 - Руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по г. Алматы;

Распоряжением главы государства от 23 июня 2019 года назначен заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба).

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