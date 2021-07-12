В Казахстане похолодает

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 13-15 июля, сообщает zakon.kz.

Согласно прогнозу, ожидается прохладная, дождливая погода.

В центре и на востоке страны температура воздуха ночью +8+20 градусов, днем - от +15 до 28 градусов. На юге и юго-востоке Казахстана ночная температура +12+23 градуса, дневная +25+32 градуса.