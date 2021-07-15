День судей появится в Казахстане

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Еще один праздничный день появится в Казахстане.
Верховный суд РК подготовил проект постановления Правительства РК о внесении дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.
Так, перечень праздничных дат в Республике Казахстан дополняется пунктом 11-3 следующего содержания:
День судьи и судебной системы – 5 июня.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 июля.
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