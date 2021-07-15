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День судей появится в Казахстане

Фото: inform.kz 15 июля 2021, 12:00

Еще один праздничный день появится в Казахстане.

Верховный суд РК подготовил проект постановления Правительства РК о внесении дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает zakon.kz.

Так, перечень праздничных дат в Республике Казахстан дополняется пунктом 11-3 следующего содержания:

День судьи и судебной системы – 5 июня.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 28 июля.

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